Τραμ: Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» - Κανονικά τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή 6

Επαναλειτουργεί από αύριο, Παρασκευή, η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα., σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις γραμμές 6 και 7

Ειδικότερα:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», από την Τρίτη 12/05 έως και την Πέμπτη 14/05, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη, λόγω εργασιών μεταφοράς της στάσης Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα), από την υφιστάμενη θέση στην οδό Αρδηττού σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» από τη Δευτέρα 11/05 έως και την Τετάρτη 20/05 μεταξύ 21:00 - 01:00, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Σεφ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

