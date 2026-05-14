Το «διαβολικό ζευγάρι» του κυκλώματος Συνοδών Πολυτελείας παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό

Η δικογραφία αναφέρει λεπτομερώς ότι το πρακτορείο προσέφερε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για πελατεία επιχειρηματιών και αθλητών με υψηλή αγοραστική δύναμη

Δέσποινα Σοφιανίδου

Η ιταλική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ο Emanuele Buttini και η Deborah Ronchi θα συνεχίσουν τον κατ' οίκον περιορισμό όσο προχωρά η έρευνα, καθώς δεν έγινε δεκτή η αίτηση ανάκλησης του μέτρου.

Οι ιδιοκτήτες του πρακτορείου πολυτελών εκδηλώσεων, που κατηγορείται για φερόμενη εκμετάλλευση της πορνείας σε κύκλο που απευθύνεται σε VIP πελάτες και ποδοσφαιριστές της Serie A μεταξύ άλλων.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η υπηρεσία παρείχε μόνο υπηρεσίες εκδηλώσεων και αρνήθηκε δραστηριότητες που σχετίζονται με την πορνεία, επισημαίνοντας ότι «στις εκδηλώσεις μας συμμετείχαν μόνο influencers και προσκεκλημένα κορίτσια που δεν έλαβαν πληρωμή», σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Marco Martini.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, πρόσθεσαν ότι στο προσωπικό του χώρου περιλαμβάνονταν σερβιτόροι, καθαρίστριες και οικοδέσποινες, όλοι μισθωτοί και με αναλυτική διαχείριση των εξόδων, όπως η καταχώρηση φιαλών σαμπάνιας έως 20.000 ευρώ η καθεμία. Στοχοποιήθηκαν ως "Διαβολικό ζευγάρι" στα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ο δικηγόρος.

O Emanuele Buttini πλαισιωμένος από μοντέλα

Η δικαστική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την κατάσχεση 1.200.000 ευρώ από τους ιδιοκτήτες που αποδίδονται σε παράνομα κέρδη, αποκαλύπτει ένα δίκτυο ιδιωτικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχαν γνωστοί ποδοσφαιριστές και άλλες προσωπικότητες του αθλητισμού.

Η δικογραφία αναφέρει λεπτομερώς ότι το πρακτορείο προσέφερε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για πελατεία επιχειρηματιών και αθλητών με υψηλή αγοραστική δύναμη.

Μεταξύ των υπηρεσιών περιλαμβάνονταν η πρόσβαση σε εκλεκτά κλαμπ του Μιλάνου, σε πολυτελείς βίλες στη Μύκονο και στο Σαν Μπαρτολομέ, καθώς και η οργάνωση της διοργάνωσης με ιδιωτικούς σεφ και οδηγούς, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η La Gazzetta dello Sport.

Το οικονομικό μοντέλο της MADE Luxury Concierge απέφερε έως και 100.000 ευρώ ανά εκδήλωση, με μια δομή κατανομής όπου το ήμισυ των εσόδων ανήκε στους διοργανωτές, ενώ τα μοντέλα λάμβαναν μεταξύ 700 και 1.000 ευρώ ανά βραδιά.

Η πρόσληψη των νεαρών γυναικών γινόταν κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων και άμεσων συστάσεων, υποστηριζόμενη από προσωπικούς καταλόγους με φωτογραφίες και συγκεκριμένες τιμές.

Μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στο φάκελο και στα αρχεία που αναφέρονται από τη La Gazzetta dello Sport περιλαμβάνονται προσωπικότητες όπως ο Dean Huijsen (Ρεάλ Μαδρίτης), ο Víctor Osimhen (Γαλατασαράι), οι Luca Pellegrini και Matteo Cancellieri (Λάτσιο), ο Alessandro Buongiorno (Νάπολι), ο Samuele Ricci (Μίλαν) και ο Daniel Maldini.

