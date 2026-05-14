Eurovision 2026: Η Ντέλτα Γκούντρεμ της Αυστραλίας είναι η φετινή σταρ

Ντέλτα Γκούντρεμ ή, αλλιώς η εκπρόσωπος της Αυστραλίας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, απέδειξε ότι είναι η σταρ της φετινής διοργάνωσης.

Το βράδυ της Πέμπτης ανέβηκε στη σκηνή του Β’ ημιτελικού και αποθεώθηκε. Η φωνή της, η εντυπωσιακή της παρουσία, δημιουργούν το απόλυτο πακέτο.

Η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι «Eclipse», που μιλά για τα αστέρια, το φως του φεγγαριού και τους «πλανήτες που ευθυγραμμίζονται». «Πάντα λάτρευα τη δημιουργικότητα, την ατομικότητα και τη χαρά που φέρνει ο διαγωνισμός, συνδέοντας και ενώνοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από τη μουσική, τη διεθνή γλώσσα», δήλωσε η Γκούντρεμ που έχει ήδη αγαπηθεί από τους Eurofans.

Η Γκούντρεμ είναι μία από τις πιο αγαπητές και εμπορικά επιτυχημένες ποπ σταρ της χώρας της. Σε ηλικία μόλις 15 ετών υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music, κάνοντας από νωρίς αισθητή την παρουσία της στη μουσική σκηνή.

Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 2003 με το άλμπουμ «Innocent Eyes», το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της Αυστραλίας, ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Συνολικά, η καριέρα της μετρά περισσότερους από 9 εκατομμύρια πωληθέντες δίσκους, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως 12 βραβεία ARIA, 3 World Music Awards και ένα MTV Video Music Award. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τον ρόλο της Nina Tucker στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά «Neighbours», ερμηνεία που της χάρισε και βραβείο Logie.