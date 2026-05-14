Eurovision 2026: Ποιος είναι ο Δανός εκπρόσωπος που αποθεώθηκε στον Β’ ημιτελικό

Ένα από τα φαβορί της Eurovision 2026 είναι η Δανία.

Ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ, με το κομμάτι «Før vi går hjem», ανέβηκε στη σκηνή του Β’ ημιτελικού πριν από λίγα λεπτά και αποθεώθηκε με ένα δυνατό χειροκρότημα.

Μάλιστα, φιγουράρει ψηλά και στα προγνωστικά για νίκη στον τελικό του Σαββάτου.

Ο νεαρός κέρδισε το Dansk Melodi Grand Prix 2026, έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές παραγωγές, όπως το «Romeo & Juliet», αλλά και στο μιούζικαλ «Stupid Man The Musical». Το 2021 τιμήθηκε με το Reumerts Talentpris, ένα σημαντικό βραβείο για ανερχόμενα ταλέντα.

Το τραγούδι, που εκπροσωπεί τη Δανία, έχει τίτλο «Før vi går hjem» («Πριν πάμε σπίτι») και κινείται στον χώρο της σύγχρονης pop. Το κομμάτι μιλά για μια έντονη νυχτερινή στιγμή, γεμάτη συναίσθημα και παρορμητισμό, πριν επιστρέψει κανείς στην πραγματικότητα. Ο ίδιος ο τραγουδιστής έχει περιγράψει το τραγούδι ως μια ιστορία που «δεν σταματά ποτέ, σαν μια νύχτα χωρίς παύσεις», με γλυκόπικρη ενέργεια που συνδυάζει ρομαντισμό και ένταση.

