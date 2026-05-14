Eurovision 2026 - Β’ ημιτελικός: Η Antigoni παρέσυρε την Ευρώπη στον ρυθμό του «Jalla»

Ο Β’ ημιτελικός του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026 είναι σε εξέλιξη και τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βιέννη.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό, εμφανίζονται απόψε οι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Πριν από λίγη ώρα, η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου, έδωσε ρεσιτάλ με το «Jalla» τρελαίνοντας με τη σκηνική της παρουσία το κοινό! Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

«Εγώ είχα ένα feeling ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει. Τόσος χαμός. Και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για μένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος… Να πάλι κλαίω… Γιατί ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα στο τραγούδι», είπε η Antigoni σε πρόσφατη συνέντευξή της.

https://www.instagram.com/reel/DYVOENgFC9f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης