Eurovision 2026 Β’ ημιτελικός: Εντυπωσιακή η Dara της Βουλγαρίας – Η ελληνική υπογραφή

Το διαγωνιστικό κομμάτι του Β’ ημιτελικού της Eurovision 2026, απόψε, άνοιξε η

Βουλγαρία. Η Dara ανέβηκε στη σκηνή με το «Bangaranga» και απέσπασε ένα

δυνατό χειροκρότημα για τις φωνητικές της ικανότητες και τη σκηνική της

παρουσία.

Το τραγούδι, μάλιστα, έχει έντονο ελληνικό στοιχείο αφού το συνυπογράφει ο

μετρ της διοργάνωσης Δημήτρης Κοντόπουλος. Παράλληλα, η Βικτώρια Χαλκίτη

παρέδωσε μαθήματα φωνητικής στην Dara.

«Η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η εμφάνιση, τόσο

φωνητικά όσο και χορευτικά, γιατί πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο act. Δε

σταματάει να χορεύει ούτε στιγμή και μάλιστα σε έναν πολύ μικρό χώρο με

καρέκλες. Έχει εξαιρετικά απαιτητική χορογραφία και θεωρώ ότι τα πήγε πάρα

πολύ καλά», δήλωσε η Βικτώρια λίγες ώρες πριν τον Β’ ημιτελικό. «Είχε έρθει

στην Ελλάδα και έμενε στην Αθήνα για να κάνουμε εντατικές πρόβες.

Συνδυάζουμε διάφορες τεχνικές και ειδικές ασκήσεις για τη φωνή και την

αναπνοή», συμπλήρωσε.

