Wall Street: Πάνω από τις 50.000 μονάδες ο Dow Jones – Νέα ιστορικά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (14/5) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά και ο Dow Jones ξεπέρασε ξανά το φράγμα των 50.000 μονάδων.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στο Πεκίνο και τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 370,26 μονάδων (+0,75%), στις 50.063,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 232,87 μονάδων (+0,88%), στις 26.635,22 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 56,99 μονάδων (+0,77%), στις 7.501,24 μονάδες.

