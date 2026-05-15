Eurovision 2026: Η Κύπρος στον τελικό - Ποιες χώρες πέρασαν από τον Β' ημιτελικό

Ο Β’ ημιτελικός ολοκληρώθηκε και το βλέμμα είναι στραμμένο στον τελικό…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Β’ ημιτελικός της Eurovision ολοκληρώθηκε και δέκα
χώρες πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό του Σαββάτου.
Οι Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος,
Αλβανία, Δανία, Τσεχία, κέρδισαν τις εντυπώσεις απόψε και πάνε στο επόμενο
κρίσιμο στάδιο.

Οι προαναφερθείσες θα συναντήσουν τις δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’
ημιτελικό (Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία,
Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία), τις BIG 4 και τη διοργανώτρια Αυστρία.

Από τις εμφανίσεις, που ξεχώρισαν απόψε, ήταν εκείνη της Δανίας. Ο Σόρεν
Τόρπεγκαρντ Λουντ, με το κομμάτι «Før vi går hjem», ανέβηκε στη σκηνή του Β’
ημιτελικού και αποθεώθηκε με ένα δυνατό χειροκρότημα. Μάλιστα, φιγουράρει
ψηλά και στα προγνωστικά για νίκη στον τελικό του Σαββάτου. Το κομμάτι μιλά
για μια έντονη νυχτερινή στιγμή, γεμάτη συναίσθημα και παρορμητισμό, πριν
επιστρέψει κανείς στην πραγματικότητα. Ο ίδιος ο τραγουδιστής έχει περιγράψει
το τραγούδι ως μια ιστορία που «δεν σταματά ποτέ, σαν μια νύχτα χωρίς παύσεις»,
με γλυκόπικρη ενέργεια που συνδυάζει ρομαντισμό και ένταση.
Αίσθηση προκάλεσε και η Αυστραλία, με την Ντέλτα Γκούντρεμ να αφήνει τους
πάντες άναυδους με τις φωνητικές της ικανότητες.

Τις εντυπώσεις έκλεψε και η Κύπρος. Η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου,
έδωσε ρεσιτάλ με το «Jalla» τρελαίνοντας με τη σκηνική της παρουσία το κοινό!

Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της

γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι
που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

