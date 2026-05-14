Σπάτα: Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του άνδρα οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια
Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο στα Σπάτα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 64χρονο που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο που βρισκόταν επί της λεωφόρου Σπάτων.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατος του άνδρα οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια.
«Φως» στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
