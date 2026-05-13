Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ (12/5/2026) στη Χαλκιδική, όπου ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 20:35 στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος. Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών έχει αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος, εστιάζοντας στην αναλυτική εξέταση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση.