Scope Ratings: Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ με θετικές προοπτικές για το αξιόχρεο Ελλάδας

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές.

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι το αξιόχρεο BBB της Ελλάδας υποστηρίζεται από:

α) την ισχυρή δημοσιονομική επίδοσή της και τα διατηρούμενα πρωτογενή πλεονάσματα, που έχουν θέσει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σταθερή καθοδική πορεία·

β) ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη μέση διάρκεια λήξης, κυρίως σταθερά επιτόκια, σημαντικά ταμειακά μαξιλάρια και σε μεγάλο ποσοστό ανήκει σε επίσημο τομέα και

γ) ισχυρή ευρωπαϊκή θεσμική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της αξιόπιστης ασφαλιστικής δικλείδας του Ευρωσυστήματος, παράλληλα με τη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU που στηρίζει τις επενδύσεις, την ενεργειακή μετάβαση και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Οι προκλήσεις για το αξιόχρεο, σύμφωνα με τον Scope αφορούν:

α) το πολύ υψηλό απόθεμα δημόσιου χρέους που παραμένει ευάλωτο παρά την φθίνουσα τάση του, καθώς η επιβράδυνση της ανάπτυξης και το αυξανόμενο κόστος γήρανσης πιθανόν να επιβραδύνουν τη μείωσή του στην πορεία του χρόνου,

β) διαρθρωτικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα,, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και οι δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες και

γ) εξωτερικές ανισορροπίες, που αντικατοπτρίζονται στα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στη μεγάλη αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, μαζί με μια οικονομία που εξαρτάται από τον τομέα των υπηρεσιών και είναι εκτεθειμένη σε εξωτερικά σοκ.

«Η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας και η ευνοϊκή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ της, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής ανάπτυξης κατά περίπου 1,75% την περίοδο 2025-2030, στηρίζουν την άποψη του Scope ότι ο δείκτης χρέους της Ελλάδας θα μειωθεί σημαντικά μεσοπρόθεσμα». Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου το δημόσιο χρέος θα μειωθεί από περίπου 145% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 127% το 2030, με στήριξη από τα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, τη βελτιωμένη φορολογική συμμόρφωση και το ευνοϊκό αποτέλεσμα «χιονοστιβάδας»

H δημοσιονομική προοπτική της Ελλάδας ωφελείται επίσης από το πολύ ευνοϊκό προφίλ του χρέους της, με εξαιρετικά μεγάλες λήξεις, κυρίως με σταθερά επιτόκια και μεγάλο μερίδιο χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους αναχρηματοδότησης.

Μεγάλα ταμειακά μαξιλάρια του δημόσιου τομέα και ο βελτιούμενος τραπεζικός τομέας υποστηρίζουν περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα.

«Οι προκλήσεις μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους παραμένουν», αναφέρει ο Scope. «Αναμένεται ότι ο ρυθμός μείωσης του χρέους θα επιβραδυνθεί μετά το 2030 καθώς η ανάπτυξη θα μετριάζεται, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα αυξάνονται και η δαπάνη για τόκους θα αυξάνεται επίσης σταδιακά.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του Scope, το χρέος θα μειωθεί σταδιακά κοντά στο 120% του ΑΕΠ έως το 2035, με το βάρος του να μένει υψηλό για μεγάλη περίοδο.

Το σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ζήτηση για εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εισαγωγών, παράλληλα με μια δομή της οικονομίας που βασίζεται στον τουρισμό και στις εισροές κεφαλαίων.

Η διατήρηση της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα απαιτήσει συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, ανθεκτικές επενδύσεις πέρα από τον ορίζοντα του NGEU και περαιτέρω κέρδη στην παραγωγικότητα.

«Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερων τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή πιθανότατα θα επηρεάσει δυσανάλογα την Ελλάδα δεδομένης της σχετικά υψηλής εξάρτησής της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η πρόσφατη θέσπιση προσωρινών ανώτατων ορίων τιμών υπογραμμίζει αυτή την έκθεση και προειδοποιεί για πιθανούς δημοσιονομικούς κινδύνους εάν οι πιέσεις συνεχιστούν, αν και ο άμεσος δημοσιονομικός αντίκτυπος παραμένει περιορισμένος καθώς τα μέτρα βασίζονται σε περιορισμούς στα περιθώρια αντί για άμεσες επιδοτήσεις».

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την άποψη του Scope ότι υπάρχει προοπτική αναβάθμισης της Ελλάδας τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

00:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Δεν διαθέτει πλεόνασμα πετρελαίου για πώληση - Τι απαντά στον αμερικανό υπουργό Οικονομίας

00:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Π. Φαλήρου 3-2: Κυπελλούχοι Ελλάδος στο βόλεϊ οι «πράσινοι»

00:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ με θετικές προοπτικές για το αξιόχρεο Ελλάδας

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ανατροπή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

00:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Τσακ Νόρις: Σκληρός τύπος, μεγάλος υποστηρικτής, δεν ήθελες να τον έχεις αντίπαλο

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου… γύρισε το διακόπτη

23:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τα χρήματα του Απριλίου

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Μειώθηκε 95% η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ καθώς ο πόλεμος διακόπτει τη ροή πετρελαίου

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κύριος υπεύθυνος της νίκης ο Χουάντσο – Αυτή η ατμόσφαιρα μας έδωσε τον τίτλο»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Καταφύγιο ζώων φροντίζει μωρό πίθηκο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο - Φροντιστές φορούν μάσκες για να μην εξοικειωθεί με τους ανθρώπους - Δείτε βίντεο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι η απόφαση του Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Τραμπ απορρίπτει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν: «Δεν το θέλουμε αυτό» - Αυξάνει τις αμερικανικές δυνάμεις και ενισχύει τα σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Προκλητική ενέργεια η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74 (τελικό)

23:10WHAT THE FACT

Περιβαλλοντικός συναγερμός για γιγάντια ασιατική αράχνη που εισβάλλει στις ΗΠΑ

23:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι μεσάζοντες του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

22:52ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την αργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας - 300 πλαστοί πίνακες

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

13:52WHAT THE FACT

Ο τραπεζίτης που προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 προειδοποιεί ότι κάτι χειρότερο πλησιάζει

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ανατροπή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Τραμπ απορρίπτει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν: «Δεν το θέλουμε αυτό» - Αυξάνει τις αμερικανικές δυνάμεις και ενισχύει τα σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων

19:43ΕΛΛΑΔΑ

«Προσωπική περιουσία 40 ετών» λέει για τους πίνακες η γκαλερί Τσαγκαράκη - «Το παραδώσαμε στις αρχές» λένε για το ευαγγέλιο που κατασχέθηκε

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός bodybuilder του TikTok - Βρέθηκαν αναβολικά στο γυμναστήριό του

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ