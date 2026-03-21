Scope Ratings: Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ με θετικές προοπτικές για το αξιόχρεο Ελλάδας

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές.

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι το αξιόχρεο BBB της Ελλάδας υποστηρίζεται από:

α) την ισχυρή δημοσιονομική επίδοσή της και τα διατηρούμενα πρωτογενή πλεονάσματα, που έχουν θέσει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σταθερή καθοδική πορεία·

β) ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη μέση διάρκεια λήξης, κυρίως σταθερά επιτόκια, σημαντικά ταμειακά μαξιλάρια και σε μεγάλο ποσοστό ανήκει σε επίσημο τομέα και

γ) ισχυρή ευρωπαϊκή θεσμική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της αξιόπιστης ασφαλιστικής δικλείδας του Ευρωσυστήματος, παράλληλα με τη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU που στηρίζει τις επενδύσεις, την ενεργειακή μετάβαση και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Οι προκλήσεις για το αξιόχρεο, σύμφωνα με τον Scope αφορούν:

α) το πολύ υψηλό απόθεμα δημόσιου χρέους που παραμένει ευάλωτο παρά την φθίνουσα τάση του, καθώς η επιβράδυνση της ανάπτυξης και το αυξανόμενο κόστος γήρανσης πιθανόν να επιβραδύνουν τη μείωσή του στην πορεία του χρόνου,

β) διαρθρωτικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα,, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και οι δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες και

γ) εξωτερικές ανισορροπίες, που αντικατοπτρίζονται στα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στη μεγάλη αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, μαζί με μια οικονομία που εξαρτάται από τον τομέα των υπηρεσιών και είναι εκτεθειμένη σε εξωτερικά σοκ.

«Η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας και η ευνοϊκή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ της, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής ανάπτυξης κατά περίπου 1,75% την περίοδο 2025-2030, στηρίζουν την άποψη του Scope ότι ο δείκτης χρέους της Ελλάδας θα μειωθεί σημαντικά μεσοπρόθεσμα». Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου το δημόσιο χρέος θα μειωθεί από περίπου 145% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 127% το 2030, με στήριξη από τα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, τη βελτιωμένη φορολογική συμμόρφωση και το ευνοϊκό αποτέλεσμα «χιονοστιβάδας»

H δημοσιονομική προοπτική της Ελλάδας ωφελείται επίσης από το πολύ ευνοϊκό προφίλ του χρέους της, με εξαιρετικά μεγάλες λήξεις, κυρίως με σταθερά επιτόκια και μεγάλο μερίδιο χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους αναχρηματοδότησης.

Μεγάλα ταμειακά μαξιλάρια του δημόσιου τομέα και ο βελτιούμενος τραπεζικός τομέας υποστηρίζουν περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα.

«Οι προκλήσεις μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους παραμένουν», αναφέρει ο Scope. «Αναμένεται ότι ο ρυθμός μείωσης του χρέους θα επιβραδυνθεί μετά το 2030 καθώς η ανάπτυξη θα μετριάζεται, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα αυξάνονται και η δαπάνη για τόκους θα αυξάνεται επίσης σταδιακά.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του Scope, το χρέος θα μειωθεί σταδιακά κοντά στο 120% του ΑΕΠ έως το 2035, με το βάρος του να μένει υψηλό για μεγάλη περίοδο.

Το σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ζήτηση για εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εισαγωγών, παράλληλα με μια δομή της οικονομίας που βασίζεται στον τουρισμό και στις εισροές κεφαλαίων.

Η διατήρηση της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα απαιτήσει συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, ανθεκτικές επενδύσεις πέρα από τον ορίζοντα του NGEU και περαιτέρω κέρδη στην παραγωγικότητα.

«Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερων τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή πιθανότατα θα επηρεάσει δυσανάλογα την Ελλάδα δεδομένης της σχετικά υψηλής εξάρτησής της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η πρόσφατη θέσπιση προσωρινών ανώτατων ορίων τιμών υπογραμμίζει αυτή την έκθεση και προειδοποιεί για πιθανούς δημοσιονομικούς κινδύνους εάν οι πιέσεις συνεχιστούν, αν και ο άμεσος δημοσιονομικός αντίκτυπος παραμένει περιορισμένος καθώς τα μέτρα βασίζονται σε περιορισμούς στα περιθώρια αντί για άμεσες επιδοτήσεις».

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την άποψη του Scope ότι υπάρχει προοπτική αναβάθμισης της Ελλάδας τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Διαβάστε επίσης