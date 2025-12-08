Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με μαχαίρι λήστεψε 12χρονες - Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Το απόγευμα της Κυριακής λήστεψε τις ανήλικες και λίγο αργότερα συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ

Newsbomb

Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με μαχαίρι λήστεψε 12χρονες - Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Το μαχαίρι με το οποίο λήστεψε τις 12χρονες ο 16χρονος

ΕΛ.ΑΣ.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 16χρονος λήστεψε υπό την απειλή μαχαιριού δύο 12χρονα κορίτσια στο Νέο Ηράκλειο, το απόγευμα της Σαββάτου.

Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ειδικότερα, ο ανήλικος πλησίασε τα δύο κορίτσια, τα απείλησε με μαχαίρι και τους άρπαξε ένα κινητό τηλέφωνο. Αμέσως κλήθηκε η Ομάδα ΔΙΑΣ που εντόπισε τον 16χρονο σε κοντινή απόσταση, ο οποίος μόλις είδε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν το μαχαίρι και το κινητό, το οποίο επιστράφηκε στις ανήλικες.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι και το κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε γονέα του για παραμέληση εποπτείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ελεύθερα τα 14 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με μαχαίρι λήστεψε 12χρονες - Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η Suzuki δεν πρόκειται να φτιάξει ένα «αγροτικό» Jimny

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαφαζάνης για ΣΥΡΙΖΑ: Τελούν υπό πανικό διότι διαλύονται - Ο Τσίπρας φέρει το βάρος του τρίτου μνημονίου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικα στολίδια: «Φρένο» στις ανατιμήσεις βάζουν οι έμποροι - Πόσο κοστίζουν δέντρο και λαμπάκια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Tραμπ παρουσιαστής σε βραβεία για καλλιτέχνες: Σταλόνε, Τζορτζ Στρέιτ και Kiss στους νικητές

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλαντ: Συνταξιούχος αστυνομικός μετέτρεψε φορτηγό σε κινητό... πλυντήριο για τα ρούχα των αστέγων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Αποσύρονται τα τρόλεϊ: Οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

06:28LIFESTYLE

Ο Πάνος Κατσαρίδης στο Newsbomb.gr: «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος-σχολείο»

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ελεύθερα τα 14 άτομα που είχαν προσαχθεί για την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο - Δραματικά στοιχεία από μελέτη του ΕΟΔΥ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόκκινη γραμμή» για Φάμελλο η αυτονόμηση της «Αυγής» - Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του διευθυντή μετά το επίμαχο πρωτοσέλιδο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Στόχος να μείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερό» το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τιμές «χρυσού» για κρέατα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς έντονα φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Ήπιες οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες

03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, άρπαξε σωφρονιστικό υπάλληλο και τον απείλησε με μαχαίρι

06:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μάχη για την Αρκτική: Ο άγνωστος σταθμός στην Γροιλανδία, η άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και η ελληνική τεχνολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ