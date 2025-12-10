H κακοκαιρία Byron χτυπά το Ισραήλ: Αγωνιώδεις αναζητήσεις για αγνοούμενους

Η κακοκαιρία Byron, αφού σάρωσε Ελλάδα και Κύπρο, προσέγγισε το Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις αρχές να προειδοποιούν για πρωτοφανείς βροχοπτώσεις και ανέμους που αναμένεται να ενταθούν μέχρι την Πέμπτη, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για πέντε άτομα -τέσσερις Ισραηλινούς και έναν ακόμη επιβαίνοντα - που χάθηκαν με ιστιοπλοϊκό ανοιχτά της Κύπρου. Το σκάφος είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Ασντόντ πριν από λίγες ημέρες και έχασε επαφή το βράδυ της Τρίτης.

Προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με την ισραηλινή μετεωρολογική υπηρεσία, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 90 χλμ./ώρα, ενώ το φαινόμενο ήδη προκαλεί καταρρακτώδεις βροχές. Στο βόρειο Τελ Αβίβ καταγράφηκαν 25 χιλιοστά βροχής μέσα σε έξι ώρες, ενώ έως τις 10 το πρωί η ποσότητα ανέβηκε στα 67 χιλιοστά. Νότια της Χάιφα, περιοχές της παραλιακής ζώνης έφτασαν τα 100 χιλιοστά στο ίδιο διάστημα.

Storm Byron has hit Israel during the predawn hours this morning, the first major winter storm of the season.



There are severe weather alerts for the next 48 hours.



In Gaza, the situation is somewhat dire, with much of the population living in tents.



But, as one Israeli… pic.twitter.com/1sRcNlc7cT — Major Anthony Jones (@majorbrainpain) December 10, 2025

Ο δήμαρχος Χερτσλίγια, Γιαρίβ Φίσερ, είπε στο Ynet πως το υδραυλικό δίκτυο «αντέχει μέχρι 24 χιλιοστά την ώρα», τονίζοντας ότι οι υποδομές δεν μπορούν να απορροφήσουν μεγαλύτερα φορτία νερού. Κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και να ελέγξουν στέγες και φρεάτια στα σπίτια τους.

Στρατός και υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή

Το Ισραηλινό Πυροσβεστικό και Διασωστικό Σώμα προειδοποιεί για έντονες καταιγίδες, ενώ το Στρατιωτικό Διοικητήριο Εσωτερικού Μετώπου βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί. Μετά από νέα αξιολόγηση, ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες σε απομακρυσμένες βάσεις του νότου θα λάβουν την άδεια για το Σαββατοκύριακο νωρίτερα, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Στις νότιες περιοχές, όπου λειτουργούν μεγάλα εκπαιδευτικά κέντρα του IDF, αναμένονται εκτεταμένες πλημμύρες. Παράλληλα, οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρων προς υπόγεια πάρκινγκ.

Το υπουργείο Υγείας ζήτησε από νοσοκομεία και κλινικές να προετοιμαστούν για πιθανά περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι βρέφη, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή μέσα στο ψύχος.

Αγωνία για τους αγνοουμένους ανοιχτά της Κύπρου

Το Yπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο εργάζονται από κοινού στην αναζήτηση του ισραηλινού σκάφους με το οποίο οι αρχές έχασαν την επαφή εν μέσω κακοκαιρίας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Στο Ισραήλ επικρατεί ανησυχία αναφορικά με την τύχη των τεσσάρων επιβαινόντων στο ιδιωτικό σκάφος, το οποίο εξαφανίστηκε εν μέσω της κακοκαιρίας Byron και μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει χθες από το Άσντοντ με προορισμό την Κύπρο και ήδη διατάχθηκε έρευνα για πώς επιτράπηκε ο απόπλους με προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που πλησίαζε. Σημειωτέον ότι το σκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Τρεις από τους τέσσερις αγνοουμένους είναι Άραβες Ισραηλινοί από την πόλη Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ στη νότια Γαλιλαία, ενώ ο τέταρτος, ο καπετάνιος είναι από τη Χάιφα. Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ, Χάτεμ Σίμπλι, εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη και των τεσσάρων επιβαινόντων. «Είμαι σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μας βοηθά. Είμαι σε επαφή με την Αστυνομική Διεύθυνση Βορρά, η οποία διαβίβασε τις λεπτομέρειες στην Interpol», δήλωσε στην ισραηλινή ιστοσελίδα Walla, υποστηρίζοντας ωστόσο, ότι το ναυτικό και ο στρατός δεν ανταποκρίθηκαν.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Αερολιμένων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πτήση της Aegean Airlines από τη Λάρνακα αναγκάστηκε να περάσει μέσα από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών, ενώ οι επιβάτες δεν ενημερώθηκαν άμεσα για τη διέλευση.

Αγωνία για την ισοπεδωμένη Γάζα

Εκτός από το Ισραήλ η κακοκαιρία Byron χτυπά και την Γάζα AP

Ταυτόχρονα με το Ισραήλ ο Byron χτυπά και τη ισοπεδωμένη Γάζα. Και όπως τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Ismail al-Thawabta περίπου 288.000 παλαιστινιακές οικογένειες έχουν μείνει χωρίς στέγη, καθώς η καταιγίδαπλήττει τη Λωρίδα σύμφωνα

