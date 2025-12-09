Κακοκαιρία Byron: Μόλις 49 χιλιοστά βροχής έπεσαν στον Μόρνο

Χαμηλή η στάθμη της Λίμνης Μόρνου, από την οποία υδροδοτείται η Αθήνα

Παρά τις έντονες βροχές που συνόδευσαν την πρόσφατη κακοκαιρία Byron, τα συνολικά ύψη βροχής στην περιοχή του Μόρνου αποδείχθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του meteo / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την περίοδο 3-6 Δεκεμβρίου 2025 καταγράφηκαν σχετικά περιορισμένες ποσότητες νερού.

Συγκεκριμένα, στον σταθμό του Κονιάκου μετρήθηκαν 43 χιλιοστά, ενώ στο Φράγμα Μόρνου η συνολική βροχόπτωση έφτασε τα 49 χιλιοστά.

Τα συνοδευτικά διαγράμματα της ανάλυσης του meteo.gr επιβεβαιώνουν ότι και στους δύο σταθμούς η συσσωρευμένη βροχόπτωση έως τις 8 Δεκεμβρίου 2025 παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Στον Κονιάκο έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 595 χιλιοστά, ενώ στο Φράγμα Μόρνου το σύνολο φτάνει τα 653 χιλιοστά, όταν η μέση τιμή της προηγούμενης δεκαετίας για την ίδια περίοδο αγγίζει περίπου τα 800 χιλιοστά.

