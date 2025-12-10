Κύπρος: Κοκκίνισε η θάλασσα στο Παραλίμνι λόγω της κακοκαιρίας Byron – Δείτε βίντεο

Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν και την Κύπρο τις τελευταίες ημέρες λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Byron, είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση νερού το οποίο παρασύρει ποσότητες χώματος και καταλήγει στη θάλασσα, προκαλώντας έτσι την αλλαγή του χρώματος του νερού.

Το εντυπωσιακό θέαμα καταγράφεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.