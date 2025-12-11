Τσίπρας για αγρότες: Έχουν δίκιο που εξεγείρονται

Στην πρώτη του παρέμβαση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, προχώρησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας 

Τσίπρας για αγρότες: Έχουν δίκιο που εξεγείρονται
Με τους αγρότες να κλiμακώνουν τις κινητοποιήσεις του και στον απόηχο της ηλεκτρισμένης ενημέρωσης των γαλάζιων βουλευτών από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση υπέρ του αγώνα τους, τονίζοντας ότι αντανακλά σοβαρά και υπαρκτά προβλήματα που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας καυτηριάζει το υψηλό κόστος αγροτικής παραγωγής, την ψαλιδα μεταξύ τιμών στο χωράφι και στο ράφι, το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα, αφού παραλληλίζει την κατάσταση αυτή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα με τους «φραπάδες» και τους «χασάπηδες», διερωτάται: Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή εγκληματική οργάνωση;

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Πάμε να δούμε. Τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής αυξάνεται σταθερά από 8 -10% ετησίως. Η ψαλίδα των τιμών των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι πλέον είναι 3 έως 4 φορές επάνω. Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 40%, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες που εμείς σχεδιάσαμε το 2018 για τους παραγωγούς άνοιξαν τελικά μόνο για χάρη των μεγάλων εταιρειών ενέργειας. Η εκτιμώμενη ζημιά φέτος με την ευλογιά των προβάτων ανήλθε στα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις μόλις στα 15. Έξι χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός στήριξης, αφού μόλις το 4% του ταμείου ανάκαμψης πήγε στον αγροτικό τομέα. Που υπήρξε στήριξη; Στους «φραπέδες», στους «χασάπηδες» και εξαιτίας αυτών φέτος οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να δοθούν σε όσους τις είχαν πραγματικά ανάγκη θα μειωθούν και θα καθυστερήσουν. Γιατί η κυβέρνηση έφαγε «πόρτα» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξαιτίας της αποκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή εγκληματική οργάνωση;

Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες. Σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους. Όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσοι έχουν στήσει αυτό το πανηγύρι με τις απευθείας αναθέσεις. Όσοι αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να αγοράζουν φτηνά από τους παραγωγούς και να πουλάνε πανάκριβα στους καταναλωτές. Ποιοι είναι αυτοί; Νομίζω μπορείτε να το μαντέψετε.

