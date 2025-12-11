Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές λόγω των κινητοποιήσεων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σήμερα, Πέμπτη (11/12) τοποθετήθηκε εκτενώς για τις πληρωμές των αγροτών, τις καθυστερήσεις που προέκυψαν, τις αντιδράσεις βουλευτών και τις επιπτώσεις των αγροτικών κινητοποιήσεων στην καθημερινότητα. Παρουσίασε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των επιδοτήσεων, τόνισε την ανάγκη για διάλογο χωρίς κοινωνική ταλαιπωρία και εξήγησε τη σημασία της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για την εξυγίανση του συστήματος πληρωμών.

«Είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για να γίνει η συνάντηση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το είπαμε χθες. Χθες το είπαμε υπό τη μορφή έκκλησης, γιατί όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τόσο παραπάνω ταλαιπωρείται η κοινωνία και δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι. Η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων. Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές, όπως είδαμε στην Κρήτη, καθυστερούν ζωτικής σημασίας θεραπείες, ακόμη και για καρκινοπαθείς συμπολίτες μας. Αγωνιούν οι ξενοδόχοι σε πόλεις και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα ενόψει των εορταστικών ημερών. Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματα των αγροτών».

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, τονίζοντας ότι αναμένει ακόμη τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι για την επίσημη συνάντηση. Υπογράμμισε πως οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις επιβαρύνουν την κοινωνία, δημιουργώντας κινδύνους ατυχημάτων από εκτροπές κυκλοφορίας, αυξήσεις τιμών σε λαϊκές αγορές – όπως έχει ήδη συμβεί στην Κρήτη αλλά και καθυστερήσεις σε κρίσιμες θεραπείες, ακόμη και για καρκινοπαθείς. Παράλληλα, επηρεάζει αρνητικά τον τουρισμό σε πόλεις της περιφέρειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα ενόψει των εορταστικών ημερών.

«Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι είμαστε η Κυβέρνηση που προχωράει σε πράξεις, σε πολιτικές και δεν μένει στα λόγια, χωρίς όμως να δημιουργεί συνθήκες μαξιμαλισμού και εκτροπής των οικονομικών. Δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ εμείς αυτό. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία ή όπως και να 'χει, ταλαιπωρία της κοινωνίας. Άρα, εδώ είμαστε να τους ακούσουμε, αφού το ξαναλέω για άλλη μια μέρα, εμείς περιμένουμε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι θα έρθουν, με ποιους θα συνομιλήσει η Κυβέρνηση. Τώρα ως προς τις αντιδράσεις. Νομίζω ότι η πιο σωστή αντίδραση είναι αυτή η οποία ακούγεται κυρίως από την κοινωνία και από ανθρώπους και από το κόμμα μας και από βουλευτές μας, «γιατί συνολικά η πολιτεία άργησε;».

Όπως είπε, η κυβέρνηση θέλει να ακούσει τα αιτήματα των αγροτών, αλλά ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της κοινωνίας ή να οδηγεί σε ακραίες οικονομικές απαιτήσεις. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως προχωρά σε πράξεις και ουσιαστικές πολιτικές, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια της δημοσιονομικής σταθερότητας.

«Ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι. Ευτυχώς που με προσωπική απόφαση του Πρωθυπουργού περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αν δεν γίνονταν αυτά, το πιο πιθανό είναι με βάση και επίσημο έγγραφο της Κομισιόν να μην είχαμε πληρωμές. Εάν δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση αυτή, να βάλει ένα τέλος σε παθογένειες δεκαετιών, δεν θα είχαμε πληρωμές. Δηλαδή δεν είναι το δίλλημα πληρωμές με κάποια καθυστέρηση περίπου ενός μήνα ή πιο γρήγορες πληρωμές. Δεν «έπαιζε»αυτό το ενδεχόμενο, για να το πω έτσι απλά.

Τα δύο ενδεχόμενα ήταν οι πληρωμές αυτές όπως γίνονται και μάλιστα αυξημένες πληρωμές και περισσότερα χρήματα για τους συνεπείς και τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους ή καθόλου πληρωμές. Εάν δεν γίνονταν αυτές οι ενέργειες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο νέος τρόπος ελέγχων, διασταυρώσεις, μπλοκάρισμα πληρωμών των ανέντιμων ή των προβληματικών περιπτώσεων, δεν θα παίρναμε το «πράσινο φως». Υπάρχει έγγραφο πριν από κάποιους μήνες, το οποίο λέει ξεκάθαρα, ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να μην γίνουν πληρωμές. Και καταφέραμε, περάσαμε σε μια νέα εποχή, για να μπορούν οι έντιμοι αγρότες, οι πολλοί δηλαδή αγρότες και κτηνοτρόφοι, να παίρνουν από εδώ και στο εξής περισσότερα,γιατί έπαιρναν λιγότερα, επειδή κάποιοι που δεν έπρεπε να πάρουν, εισέπρατταν επιδοτήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί άργησαν κάποιες πληρωμές περίπου ένα μήνα σε σχέση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές και γίνονται και συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν, όπως έχει υποσχεθεί το Υπουργείο και ο Αντιπρόεδρος μέχρι το τέλος του έτους και θα είναι και παραπάνω λεφτά από πέρσι».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις βουλευτών και πολιτών για την καθυστέρηση στις πληρωμές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ουσία βρίσκεται αλλού: χωρίς τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, και κυρίως χωρίς τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το νέο σύστημα ελέγχων και διασταυρώσεων, υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να μην γίνουν καθόλου πληρωμές, όπως είχε επισημάνει η Κομισιόν σε επίσημο έγγραφό της. Η αλλαγή αυτή – όπως είπε – ήταν το «κλειδί» για να δοθεί το πράσινο φως από την Ευρώπη και να εξασφαλιστούν όχι μόνο οι φετινές, αλλά και οι επόμενες επιδοτήσεις.

«Πρέπει να σεβόμαστε τον ρόλο των ανθρώπων, οι οποίοι εκπροσωπούν την κάθε εκλογική περιφέρεια, τον κάθε νομό στη Βουλή. Οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι των πολιτών στη Βουλή και όχι της Βουλής στους πολίτες. Πάνω από όλα, δηλαδή, εκπροσωπούν κάθε τοπική κοινωνία, όλους τους πολίτες, είτε ψηφίζουν είτε όχι το κόμμα μας. Και αυτός είναι ο ρόλος κάθε βουλευτή. Από κει και πέρα όμως, να το πω ξεκάθαρα, το λέω ακόμη πιο καθαρά απ’ ό,τι στο συνάδελφό σας. Εάν δεν είχε ληφθεί αυτή η πολύ σημαντική απόφαση, πολύ δύσκολα θα είχαμε πάρει το πράσινο φως. Πολύ δύσκολα η Ευρώπη θα δεχόταν για άλλη μια χρονιά η Ελλάδα, όπως συνέβαινε δυστυχώς για πολλές δεκαετίες, να πληρώνει τόσο σημαντικά ποσά για να παραμείνει όρθιος ο πρωτογενής τομέας», είπε.

Και πρόσθεσε: «Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημαντικό «κλειδί» για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες μάλιστα πλέον θα γίνονται με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο. Δεν είναι μια απόφαση υπό συζήτηση ούτε για την Κυβέρνηση πολύ παραπάνω, ούτε για τον Πρωθυπουργό. Είναι μια απόφαση που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να γίνει η συζήτηση. Το λέω όσο πιο καθαρά μπορώ. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο ευχάριστοι. Κυρίως είμαστε για να είμαστε χρήσιμοι. Μακάρι να γινόμαστε ευχάριστοι από τις αποφάσεις μας και τις πολιτικές μας και όχι από τα λόγια μας. Αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται και οι βουλευτές -πραγματικά το λέω- από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι εύκολο αυτό που συμβαίνει, αλλά για πρώτη φορά, για πρώτη φορά η Ελλάδα των 3 δισεκατομμυρίων που έχει υποστεί ως πρόστιμα σε διάστημα περίπου 30 ετών -3 δισεκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά- έχει έναν τρόπο πληρωμών, όπου οι έντιμοι θα πάρουν αυτά που αξίζουν. Θα πάρουν παραπάνω στο τέλος της ημέρας. Αυτό οφείλουμε όλοι, με τον όποιο θεσμικό ρόλο έχει ο καθένας μας, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτή την περίοδο, να το μεταφέρουμε στους πολίτες, στους αγρότες, σε όλους».

