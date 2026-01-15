Στις ρωσικές εκκλησίες τελέστηκε παράκληση «υπέρ διαφώτισης των γυναικών» κατά των αμβλώσεων
Στις 11 Ιανουαρίου, σε ρωσικούς ναούς τελέστηκε παράκληση κατά των αμβλώσεων
Στη Ρωσία για πρώτη φορά τελέστηκε παράκληση «υπέρ διαφώτισης των γυναικών» κατά των αμβλώσεων.
Στις 11 Ιανουαρίου, σε ρωσικούς ναούς τελέστηκε παράκληση κατά των αμβλώσεων, όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Μόσχας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η παράκληση αφιερώθηκε στη μνήμη των 14 χιλιάδων βρεφών που σκοτώθηκαν με διαταγή του βασιλιά Ηρώδη στη Βηθλεέμ (σ.σ. η ρωσική εκκλησία ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο). Σύμφωνα με εκπροσώπους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η παράκληση θα τελείται κάθε χρόνο στις 11 Ιανουαρίου.
Στις 26 Δεκεμβρίου 2025, η Ιερά Σύνοδος ευλόγησε τον κλήρο να εξηγεί στους ενορίτες τα σχετικά: τι είναι αυτές οι δεήσεις και γιατί τις συμπεριλαμβάνουν στην ιερή ακολουθία. Την Κυριακή, η παράκληση τελέστηκε σε τουλάχιστον 15 περιοχές: στις Μητροπόλεις Τβερ, Αικατερινμπούργκ, Σαράτοφ, Ορενμπούργκ, Μπιρομπιτζάν, Πσκοβ και άλλες. Οι πιστοί προσεύχονταν υπέρ της απαλλαγής από την «άφρονη συσκότιση» και τους «λογισμούς τεκνοκτονίας».
Ο Μητροπολίτης Νοβοσιμπίρσκ και Μπερντσκ κ.Νικόδημος έκανε έκκληση στις γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση να περάσουν τη ζωή τους προσευχόμενες για συγχώρεση και να βοηθούν τα εγκαταλελειμμένα παιδιά.