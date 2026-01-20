Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες λόγω μέθης

Συνελήφθη ένας 16χρονος στα Ιωάννινα, μετά από περιστατικού μέθης δύο ανήλικων κοριτσιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακή, όταν, μετά από κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αστυνομικοί εντόπισαν δύο ανήλικες σε πλατεία της πόλης σε εμφανή κατάσταση μέθης και οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοολούχο ποτό, το οποίο είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 16χρονο συλληφθέντα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του 16χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

