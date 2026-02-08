Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρεις περιπτεράδες για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρεις περιπτεράδες για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους
Τα αποτελέσματα του νέου νόμου για αυστηροποίηση διάθεσης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους είναι εμφανή και απόδειξη αποτελεί το πρόσφατο παράδειγμα των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, το βράδυ του Σαββάτου (7/2) συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων τρεις περιπτεράδες - δύο άνδρες, μία γυναίκα - σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα.

Τα ως άνω πακέτα τσιγάρων κατασχέθηκαν.

