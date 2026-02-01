Λάρισα: Συνελήφθησαν τρία άτομα που αγκάλιαζαν και έκλεβαν τα θύματα τους

Η αστυνομία της Λάρισας εξιχνίασε τέσσερις κλοπές που έγιναν με τη μέθοδο του «εναγκαλισμού» σε Λάρισα, Τύρναβο και περιοχή του Δήμου Τεμπών.

Δύο ημεδαποί, μια γυναίκα και ένας άνδρας, εντοπίστηκαν ως δράστες και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για διακεκριμένη κλοπή.

Οι δράστες κινούνταν με αυτοκίνητο και εντόπιζαν τα θύματά τους, είτε πεζούς είτε κοντά σε σπίτια ή εκκλησίες. Η γυναίκα προσέγγιζε τα άτομα, τα αγκάλιαζε και έκλεβε κρυφά κοσμήματα από το λαιμό τους, ενώ ο συνεργός της την περίμενε κοντά με το όχημα για να διαφύγουν.

Από τα τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025, οι δύο δράστες αφαίρεσαν χρυσούς σταυρούς με τις αλυσίδες τους από τρεις γυναίκες και έναν άνδρα.

Η υπόθεση θα σταλεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η αστυνομία εξετάζει αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες κλοπές.