Ρέθυμνο: Ανήλικος στο νοσοκομείο λόγω μέθης - Τρεις συλλήψεις

Σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από τον πατέρα του ένας 17χρονος, ο οποίος διασκέδαζε σε φιλικό σπίτι την Κυριακή (15/02).

Όπως προέκυψε, ο ανήλικος, πήγε στη γιορτή με μία φιάλη αλκοόλ που πήρε από το σπίτι του, αλλά τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή.

Η Αστυνομία συνέλαβε, εκτός από τον πατέρα του, και το ζευγάρι στο σπίτι του οποίου διασκέδαζε ο ανήλικος.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

