Ρέθυμνο: Ανήλικος στο νοσοκομείο λόγω μέθης - Τρεις συλλήψεις
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον πατέρα του, ο οποίος και συνελήφθη
Σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από τον πατέρα του ένας 17χρονος, ο οποίος διασκέδαζε σε φιλικό σπίτι την Κυριακή (15/02).
Όπως προέκυψε, ο ανήλικος, πήγε στη γιορτή με μία φιάλη αλκοόλ που πήρε από το σπίτι του, αλλά τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή.
Η Αστυνομία συνέλαβε, εκτός από τον πατέρα του, και το ζευγάρι στο σπίτι του οποίου διασκέδαζε ο ανήλικος.
*Με πληροφορίες από cretalive.gr
