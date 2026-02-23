Ρέθυμνο: Σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για βυσσινάδα

Αλκοολούχο ποτό, αντί για βυσσινάδα, σέρβιραν σε ένα 7χρονο παιδί στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από την αδιαθεσία που ένιωσε.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρέθυμνο, το Σαββατοκύριακο της Αποκριάς.

Το 7χρονο παιδί είχε μεταβεί με την οικογένειά του στο κατάστημα όπου και παρήγγειλε βυσσινάδα. Το ποτό που σερβιρίστηκε ωστόσο το παιδί περιείχε αλκοόλ, χωρίς να γίνει αντιληπτό. Λίγο αργότερα, το παιδάκι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος.

Διαβάστε επίσης