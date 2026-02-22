ΑΕΚ – Λεβαδειακός, Νίκολιτς: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο, έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το ΑΕΚ – Λεβαδειακός, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
Η ΑΕΚ, με MVP τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο, επιβλήθηκε 4-0 του Λεβαδειακού κι επέστρεψε στην κορυφή της Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του κι αφιέρωσε τη νίκη στον κόσμο, ο οποίος έδωσε δυναμικό «παρών» έξω από την Allwyn Arena.

Ο Νίκολιτς, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η αναμέτρηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ανέφερε: «Έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και οι φίλαθλοι έχασαν την πολύ καλή εμφάνιση μας».

Επίσης, μίλησε για την εμφάνιση του Πέτρου Μάνταλου, την παρουσία του Μάρτιν Γκεοργκίεφ, αλλά και το πότε αναμένεται να πάρει την ευκαιρία του ο Χακίμ Σαχαμπό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί, μας κρατάνε στην πρώτη θέση. Το τελικό σκορ μιλά από μόνο του, παίξαμε καλά σε όλο το ματς, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα απέναντι σε μια καλή ομάδα που έκανε μόλις μια ευκαιρία μετά από ένα λάθος μας. Δεν πρέπει να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες, δεν μου άρεσε αυτό. Πρέπει να το αφαιρέσουμε από το παιχνίδι μας. Το μόνο που έλειψε ήταν οι φίλαθλοι. Έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και οι φίλαθλοι έχασαν την πολύ καλή εμφάνιση μας. Τους ευχαριστούμε για την υποδοχή και για το τραγούδι απέξω. Τους αφιερώνουμε τη νίκη».

Για την εξαιρετική εμφάνιση του Μάνταλου στον νέο ρόλο που είχε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ο αρχηγός μας, με εξαιρετική ποιότητα. Έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο μισό, επανήλθε. Είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο που κατανόησε και έφερε εις πέρας. Καταλαβαίνει την ιδέα και την υλοποιεί. Επιβραβεύτηκε για το τέρμα, αλλά πιο σημαντική ήταν η ασίστ δείγμα της ποιότητάς του. Ήταν το κλειδί αυτή η ασίστ».

Για το φορμάρισμα της ΑΕΚ: «Είμαστε σε καλή φάση, είμαστε σταθεροί, δεν δεχόμαστε τέρματα. Θα πρέπει να διευρύνουμε τη δεξαμενή των παικτών γιατί έρχονται και οι αναμετρήσεις της Ευρώπης και θέλουμε όσο περισσότερους παίκτες έτοιμους. Τώρα ακολουθεί ο Βόλος μετά την σημερινή μέρα και την αργία τα κεφάλια μέσα για το παιχνίδι με τον Βόλο».

Για την εμφάνιση του Γκεοργκίεφ στο δεξί άκρο της άμυνας και αν θα βάλει σύντομα και τον Σαχαμπό: «Η απόδοση του Γκεοργκίεφ ήταν πολύ καλή. Έπρεπε να περιμένει τη στιγμή του. Είναι ένας καλός παίκτης που μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις, ως στόπερ, δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Είναι ένας all around παίκτης και έξυπνος. Ο Σαχαμπό δουλεύει σκληρά, μιλάω μαζί του, έχει ταλέντο και μέλλον και είναι επαγγελματίας έχοντας σωστή νοοτροπία. Θα έρθει η στιγμή του. Δεν δίνω δώρο τη συμμετοχή ενός παίκτη. Έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και θα έρθει η ώρα του για να παίξει. Ο Γκεοργκίεφ, ο Σαχαμπό και ο Καλοσκάμης δεν ήταν εδώ όταν ήρθα. Είναι τρία νέα παιδιά που αποκτήσαμε με πολύ ταλέντο και έτοιμοι για να παίξουν, διαθέτοντας μέλλον».

Για το που αποδίδει ότι η ομάδα έχασε λίγο τη συγκέντρωσή της μετά το πρώτο γκολ: «Συμφωνώ. Δώσαμε ένα δώρο στον αντίπαλο για να κάνει ευκαιρία, όπως και στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα λάθος και πρέπει να το αφαιρέσουμε από το παιχνίδι μας. Λίγο πριν χάθηκε η ευκαιρία με τον Γιόβιτς και αυτή μας σόκαρε λίγο χάνοντας τη συγκέντρωσή μας για κάποια λεπτά. Θα πρέπει να το δουλέψουμε λίγο για να μην συμβαίνει».

