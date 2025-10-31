Έτοιμοι για «απόβαση» στον Πειραιά οι αλιείς των Κυκλάδων - Αντιδρούν για τα θαλάσσια πάρκα

Οι αλιείς μιλώντας στο Newsbomb επισημαίνουν ότι οι απαγορεύσεις απειλούν την ύπαρξή τους, ενώ την ίδια ώρα οι τουρκικές μηχανότρατες «σαρώνουν» το Αιγαίο...

Σωτήρης Σκουλούδης

Έτοιμοι για «απόβαση» στον Πειραιά οι αλιείς των Κυκλάδων - Αντιδρούν για τα θαλάσσια πάρκα
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη 1 Νοεμβρίου 2025, αλιείς και αλιευτικοί σύλλογοι απ’ όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν δυναμική διαμαρτυρία στον λιμένα Πειραιά, αντιδρώντας στις πρόσφατες πολιτικές για τη θεσμοθέτηση των δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και τις Νότιες Κυκλάδες.

Με τουλάχιστον 40 αλιευτικά σκάφη να καταπλέουν στο λιμάνι κυρίως από τις Κυκλάδες, οι επαγγελματίες της θάλασσας επιχειρούν να καταστήσουν σαφές ότι αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» για το μέλλον του επαγγέλματός τους, ενώ εκφράζουν φόβους για την οικονομική επιβίωση ολόκληρων κοινοτήτων.​​

Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου «Το Αιγαίο» Ευάγγελος Αραπάκης μιλώντας στο newsbomb εξηγεί τους λόγους της διαμαρτυρίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αλιείς δεν τίθενται κατά των θαλάσσιων πάρκων γενικά, αλλά απαιτούν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων για τη μικρή παράκτια αλιεία στις εν λόγω περιοχές, και για είδη φυσικά που δεν προστατεύονται.

«Οι προστατευόμενες περιοχές οφείλουν να λειτουργούν για την ευημερία τόσο της φύσης όσο και των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται δίπλα στη θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημειώνει ότι η κινητοποίηση θα είναι καθόλα ειρηνική και σε πλήρη συνέργεια με τις λιμενικές Αρχές χωρίς να παρεμποδιστεί η λειτουργία του λιμανιού.

«Για τις μηχανότρατες ισχύουν 328 απαγορεύσεις τον χρόνο όμως και δεν είναι προσβάσιμο το 57% των αλιευτικών προορισμών. Με την εξαγγελία για τα πάρκα αυτό θα φτάσει στο 87% μέχρι το 2030. Εμείς τότε που θα ψαρεύουμε, στο 13%», αναρωτιέται.

Τι ζητούν οι αλιείς

Όπως υπογραμμίζει, για την προστασία των δασών της Ποσειδωνίας δε, οι μηχανότρατες δεν έχουν καμία σχέση καθώς αλιεύουν σε υψηλότερα βάθη, ενώ και η παράνομη αλιεία είναι πλέον σχεδόν αδύνατη, αφού όλα τα σκάφη παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο από δορυφόρο. Όσο για το οικολογικό αποτύπωμα, ο Ευάγγελος Αραπάκης επισημαίνει ότι οι μηχανότρατες δεν αποτελούν κίνδυνο ούτε για τους γόνους, ούτε για τον βυθό.

Οι αλιείς, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού, καταγγέλλουν ανοιχτά ότι ο σχεδιασμός προχωρά χωρίς επαρκή διαβούλευση, με υποβάθμιση των εμπειριών και οικονομικών ζητημάτων των επαγγελματιών ψαράδων, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω περιορισμών στην παραδοσιακή αλιευτική δραστηριότητα.​​

Ζητούν διασφάλιση της συνέχισης της μικρής παράκτιας αλιείας, αλλά και ελευθερία πρόσβασης σε αλιευτικούς πόρους, τονίζοντας ότι ‘χωρίς ψαράδες, δεν υπάρχουν παράκτιες κοινότητες’., ενώ απαιτούν ένα νέο πλαίσιο διαλόγου, που θα ενσωματώνει επιστημονικά δεδομένα αλλά και πρακτικές γνώσεις της παραδοσιακής αλιείας, προτείνοντας πιλοτικό χαρακτήρα και συνεχείς αξιολογήσεις πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων για απαγορεύσεις.​​

Οι ίδιοι θέτουν και ζήτημα βιωσιμότητας, εκφράζοντας φόβους για μαζική ανεργία, οικονομικό αφανισμό του κλάδου και δραματική μείωση της εγχώριας παραγωγής αλιευμάτων, με άμεσο πλήγμα στην εθνική διατροφική ασφάλεια.​​

Ο Ευάγγελος Αραπάκης θέτει και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αναλυτικά το Newsbomb, αυτό των τουρκικών αλιευτικών παραβιάσεων.

«Όπου σταματάει να υπάρχει ελληνικό σκάφος, η περιοχή κατακλύζεται από τουρκικά, κι ενώ στα ελληνικά χωρικά ύδατα σημειώνονται χιλιάδες παραβάσεις – στα τουρκικά ύδατα αντιθέτως καμία. Επίσης, οι Τούρκοι ξεκινούν την αλιευτική δραστηριότητα από 1η Σεπτεμβρίου κι εμείς από 1η Οκτωβρίου. Εκμεταλλεύονται έτσι το γεγονός ότι δεν δουλεύαμε εμείς και φυσικά δρουν ανεξέλεγκτα όπως είδαμε όλο το καλοκαίρι που έφτασαν να ψαρεύουν στα 200 μέτρα από τα ελληνικά νησιά, ενώ κατέστρεψαν τα ιχθυαποθέματα σε πολλές περιοχές, αλλά και τα αλιευτικά εργαλεία των Ελλήνων ψαράδων.

Για αυτή τη θλιβερή και επικίνδυνη και εθνικά κατάσταση θα υπάρξει άραγε προστασία», σημειώνει…

Επισημαίνεται ότι η πρόσφατη εξαγγελία της κυβέρνησης για την ίδρυση των πάρκων συνοδεύεται από δέσμευση για απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατα σε όλη τους την επικράτεια, καθώς και αυστηρούς περιορισμούς για άλλες μορφές αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας 30×30 (προστασία του 30% των υδάτων ως το 2030). Σε αυτά τα πάρκα, που καλύπτουν συνολικά 27.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το 36,2% των ελληνικών χωρικών υδάτων, μεταφέρεται σειρά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων στον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής), με χρήση δορυφορικών συστημάτων, drones και online παρακολούθησης για την εποπτεία των μέτρων.​

Το μήνυμα της κινητοποίησης

Η διαμαρτυρία στον Πειραιά, με μαζική συμμετοχή σκαφών και κοινοτήτων, έχει το χαρακτήρα αφύπνισης της κοινωνίας και αποστολής μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως επισημαίνουν. «Ψαράδες και θαλάσσιο περιβάλλον μπορούν να συμβιώνουν μόνο με ειλικρινή διάλογο και αμοιβαίο σεβασμό» είναι το κεντρικό σύνθημα.

Οι αλιείς καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το σχέδιο με προτεραιότητα στη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία της ελληνικής ναυτικής ταυτότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουν πως θα εντείνουν τις δράσεις τους και θα προχωρήσουν σε μαζικές κινητοποιήσεις εντός κι εκτός λιμανιών, για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη δουλειά και στη ζωή δίπλα στη θάλασσα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωσή τους και τα δεδομένα που παρουσιάζουν:

Διαμαρτυρία Αλιέων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Halloween των Τραμπ: Φάρσα ή κέρασμα, απολαυστικά στιγμιότυπα από τον Λευκό Οίκο

10:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γουστάρουν Ράφα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

10:14ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Δειπνοσοφιστήριον σε εορταστικούς ρυθμούς

10:08ΚΟΣΜΟΣ

«Δικτατορική» κίνηση Μαδούρο: Όποιος στηρίζει μια «αμερικανική επέμβαση» θα χάνει την υπηκοότητα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη αρκούδα «ταμπουρώθηκε» σε αποθήκη εταιρείας στην Ιαπωνία - Πέντε υπάλληλοι το έβαλαν στα πόδια για να σωθούν

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: 49 άτομα διασώθηκαν ανατολικά της Γαύδου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ριζικά ανανεωμένη η νέα Toyota Corolla

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 11 τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν έξι για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη, μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε κατάληψη

09:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Κατασχέθηκε μεταλλική ράβδος

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμοι για «απόβαση» στον Πειραιά οι αλιείς των Κυκλάδων - Αντιδρούν για τα θαλάσσια πάρκα, «είναι θέμα επιβίωσης για εμάς» λένε στο Newsbomb

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Παιδιά δημοτικού επέστρεψαν σε κατεστραμμένα από τον πόλεμο σχολεία - Μαθήματα σε αίθουσες με τρύπες απο σφαίρες - Συγκλονιστικές εικόνες

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για λειψυδρία: «Χάνουμε το 50% του νερού» – Τι είπε για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο και το παρασκήνιο των επαφών με την Σιναϊτικη Αδελφότητα για το μέλλον της Μονής Σινά

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική: Το μοντέλο Θεσσαλίας, ο «Εύρυτος» και το «σχέδιο Β»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

07:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα των εργαζομένων

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

07:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

08:13ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε λόγω των ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας για την Ουκρανία - Το οργισμένο τηλεφώνημα των ΥΠΕΞ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική: Το μοντέλο Θεσσαλίας, ο «Εύρυτος» και το «σχέδιο Β»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ