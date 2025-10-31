Έτοιμοι για «απόβαση» στον Πειραιά οι αλιείς των Κυκλάδων - Αντιδρούν για τα θαλάσσια πάρκα

Στη 1 Νοεμβρίου 2025, αλιείς και αλιευτικοί σύλλογοι απ’ όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν δυναμική διαμαρτυρία στον λιμένα Πειραιά, αντιδρώντας στις πρόσφατες πολιτικές για τη θεσμοθέτηση των δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και τις Νότιες Κυκλάδες.

Με τουλάχιστον 40 αλιευτικά σκάφη να καταπλέουν στο λιμάνι κυρίως από τις Κυκλάδες, οι επαγγελματίες της θάλασσας επιχειρούν να καταστήσουν σαφές ότι αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» για το μέλλον του επαγγέλματός τους, ενώ εκφράζουν φόβους για την οικονομική επιβίωση ολόκληρων κοινοτήτων.​​

Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου «Το Αιγαίο» Ευάγγελος Αραπάκης μιλώντας στο newsbomb εξηγεί τους λόγους της διαμαρτυρίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αλιείς δεν τίθενται κατά των θαλάσσιων πάρκων γενικά, αλλά απαιτούν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων για τη μικρή παράκτια αλιεία στις εν λόγω περιοχές, και για είδη φυσικά που δεν προστατεύονται.

«Οι προστατευόμενες περιοχές οφείλουν να λειτουργούν για την ευημερία τόσο της φύσης όσο και των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται δίπλα στη θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημειώνει ότι η κινητοποίηση θα είναι καθόλα ειρηνική και σε πλήρη συνέργεια με τις λιμενικές Αρχές χωρίς να παρεμποδιστεί η λειτουργία του λιμανιού.

«Για τις μηχανότρατες ισχύουν 328 απαγορεύσεις τον χρόνο όμως και δεν είναι προσβάσιμο το 57% των αλιευτικών προορισμών. Με την εξαγγελία για τα πάρκα αυτό θα φτάσει στο 87% μέχρι το 2030. Εμείς τότε που θα ψαρεύουμε, στο 13%», αναρωτιέται.

Τι ζητούν οι αλιείς

Όπως υπογραμμίζει, για την προστασία των δασών της Ποσειδωνίας δε, οι μηχανότρατες δεν έχουν καμία σχέση καθώς αλιεύουν σε υψηλότερα βάθη, ενώ και η παράνομη αλιεία είναι πλέον σχεδόν αδύνατη, αφού όλα τα σκάφη παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο από δορυφόρο. Όσο για το οικολογικό αποτύπωμα, ο Ευάγγελος Αραπάκης επισημαίνει ότι οι μηχανότρατες δεν αποτελούν κίνδυνο ούτε για τους γόνους, ούτε για τον βυθό.

Οι αλιείς, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού, καταγγέλλουν ανοιχτά ότι ο σχεδιασμός προχωρά χωρίς επαρκή διαβούλευση, με υποβάθμιση των εμπειριών και οικονομικών ζητημάτων των επαγγελματιών ψαράδων, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω περιορισμών στην παραδοσιακή αλιευτική δραστηριότητα.​​

Ζητούν διασφάλιση της συνέχισης της μικρής παράκτιας αλιείας, αλλά και ελευθερία πρόσβασης σε αλιευτικούς πόρους, τονίζοντας ότι ‘χωρίς ψαράδες, δεν υπάρχουν παράκτιες κοινότητες’., ενώ απαιτούν ένα νέο πλαίσιο διαλόγου, που θα ενσωματώνει επιστημονικά δεδομένα αλλά και πρακτικές γνώσεις της παραδοσιακής αλιείας, προτείνοντας πιλοτικό χαρακτήρα και συνεχείς αξιολογήσεις πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων για απαγορεύσεις.​​

Οι ίδιοι θέτουν και ζήτημα βιωσιμότητας, εκφράζοντας φόβους για μαζική ανεργία, οικονομικό αφανισμό του κλάδου και δραματική μείωση της εγχώριας παραγωγής αλιευμάτων, με άμεσο πλήγμα στην εθνική διατροφική ασφάλεια.​​

Ο Ευάγγελος Αραπάκης θέτει και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αναλυτικά το Newsbomb, αυτό των τουρκικών αλιευτικών παραβιάσεων.

«Όπου σταματάει να υπάρχει ελληνικό σκάφος, η περιοχή κατακλύζεται από τουρκικά, κι ενώ στα ελληνικά χωρικά ύδατα σημειώνονται χιλιάδες παραβάσεις – στα τουρκικά ύδατα αντιθέτως καμία. Επίσης, οι Τούρκοι ξεκινούν την αλιευτική δραστηριότητα από 1η Σεπτεμβρίου κι εμείς από 1η Οκτωβρίου. Εκμεταλλεύονται έτσι το γεγονός ότι δεν δουλεύαμε εμείς και φυσικά δρουν ανεξέλεγκτα όπως είδαμε όλο το καλοκαίρι που έφτασαν να ψαρεύουν στα 200 μέτρα από τα ελληνικά νησιά, ενώ κατέστρεψαν τα ιχθυαποθέματα σε πολλές περιοχές, αλλά και τα αλιευτικά εργαλεία των Ελλήνων ψαράδων.

Για αυτή τη θλιβερή και επικίνδυνη και εθνικά κατάσταση θα υπάρξει άραγε προστασία», σημειώνει…

Επισημαίνεται ότι η πρόσφατη εξαγγελία της κυβέρνησης για την ίδρυση των πάρκων συνοδεύεται από δέσμευση για απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατα σε όλη τους την επικράτεια, καθώς και αυστηρούς περιορισμούς για άλλες μορφές αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας 30×30 (προστασία του 30% των υδάτων ως το 2030). Σε αυτά τα πάρκα, που καλύπτουν συνολικά 27.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το 36,2% των ελληνικών χωρικών υδάτων, μεταφέρεται σειρά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων στον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής), με χρήση δορυφορικών συστημάτων, drones και online παρακολούθησης για την εποπτεία των μέτρων.​

Το μήνυμα της κινητοποίησης

Η διαμαρτυρία στον Πειραιά, με μαζική συμμετοχή σκαφών και κοινοτήτων, έχει το χαρακτήρα αφύπνισης της κοινωνίας και αποστολής μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως επισημαίνουν. «Ψαράδες και θαλάσσιο περιβάλλον μπορούν να συμβιώνουν μόνο με ειλικρινή διάλογο και αμοιβαίο σεβασμό» είναι το κεντρικό σύνθημα.

Οι αλιείς καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το σχέδιο με προτεραιότητα στη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία της ελληνικής ναυτικής ταυτότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουν πως θα εντείνουν τις δράσεις τους και θα προχωρήσουν σε μαζικές κινητοποιήσεις εντός κι εκτός λιμανιών, για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη δουλειά και στη ζωή δίπλα στη θάλασσα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωσή τους και τα δεδομένα που παρουσιάζουν:

