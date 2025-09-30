Βίντεο: Tι κάνει μια κόμπρα μέσα σε χρηματοκιβώτιο γεμάτο χρυσό
Άγνωστο πώς βρέθηκε το φίδι μέσα στο χρηματοκιβώτιο
Πολλά σχόλια έχει λάβει ένα βίντεο στα social, όπου μία κόμπρα στρογγυλοκάθεται μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο χρυσό και χρήματα.
Ο τρόπος, που - θα μπορούσε να πει κάποιος - προστατεύει την περιουσία της, είναι σοκαριστικός. Οι χρήστες σχολιάζουν το τι θα μπορούσε να συμβεί, αν ο ιδιοκτήτης του χρηματοκιβωτίου, το είχε ανοίξει χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του φιδιού. Και το επόμενο ερώτημα είναι πώς βρέθηκε η κόμπρα εκεί...
Δείτε το βίντεο
Στο βίντεο φαίνεται η κόμπρα να προσπαθεί να δαγκώσει ένα χέρι που φαίνεται να μπαίνει στο χρηματοκιβώτιο
Το βίντεο έχει συγκεντρώσει 400 χιλιάδες προβολές
