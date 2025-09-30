Βίντεο: Tι κάνει μια κόμπρα μέσα σε χρηματοκιβώτιο γεμάτο χρυσό

Πολλά σχόλια έχει λάβει ένα βίντεο στα social, όπου μία κόμπρα στρογγυλοκάθεται μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο χρυσό και χρήματα.

Ο τρόπος, που - θα μπορούσε να πει κάποιος - προστατεύει την περιουσία της, είναι σοκαριστικός. Οι χρήστες σχολιάζουν το τι θα μπορούσε να συμβεί, αν ο ιδιοκτήτης του χρηματοκιβωτίου, το είχε ανοίξει χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του φιδιού. Και το επόμενο ερώτημα είναι πώς βρέθηκε η κόμπρα εκεί...

Δείτε το βίντεο

हमेशा सिर्फ सुना था आज देख भी लिया। ?



पुराने लोगों से दादा और दादी से सुनता चला आ रहा हुँ,की पहले जहाँ भी जमीन मे धन गड़ा होता था, उसकी रक्षा सर्प करते थे।



लेकिन ये लोहे की अलमारी, तीजोरी मे कैसे पहुँच गया, यहाँ का पता किसने दिया इसको। pic.twitter.com/UVcnWPcK3x — Abhishek Agrahari (@abhishek902444) September 25, 2025

Στο βίντεο φαίνεται η κόμπρα να προσπαθεί να δαγκώσει ένα χέρι που φαίνεται να μπαίνει στο χρηματοκιβώτιο

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει 400 χιλιάδες προβολές