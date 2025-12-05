Ασυνήθιστη διάσωση: Έδωσε το «φιλί της ζωής» στο φίδι που υπέστη ηλεκτροπληξία - Viral βίντεο

Σε μία αδιανόητη ίσως για όλο τον υπόλοιπο κόσμο ενέργεια προχώρησε ένας άνδρας σε περιοχή της Ινδίας, όταν ένα φίδι, σκαρφαλώνοντας σε στύλο ηλεκτρικού ρεύματος έπαθε ηλεκτροπληξία με το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό να γίνεται viral.

Οι εργάτες που δούλευαν στα χωράφια, διαπίστωσαν ότι το ερπετό δεν ανταποκρινόταν και επικοινώνησαν με ένα γνωστό διασώστη, κάτοικο του χωριού που χειρίζεται συχνά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης άγριων ζώων.

Χωρίς να το πολυσκεφτεί ο τοπικός εθελοντής άγριας ζωής έφερε το φίδι πίσω από το χείλος του θανάτου δίνοντάς του, το «φιλί της ζωής» από στόμα σε στόμα.

Μετά από λίγο, εμφανίστηκαν ξανά αμυδρές κινήσεις του σώματος και λίγο αργότερα, το ερπετό γλίστρησε πίσω στο δάσος.

Δείτε το βίντεο εδώ: