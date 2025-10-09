Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη!

Αδιανόητα πράγματα στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η «Μήδεια της Αμαλιάδας», Ειρήνη Μουρτζούκου, γλένταγε (!) σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη!

Ο λαϊκός τραγουδιστής βρέθηκε στις φυλακές για να δώσει μια μίνι-συναυλία με την Μουρτζούκου, παρά το γεγονός πως έχει σκοτώσει τέσσερα παιδιά, αποκαλούσε τον Θέμη Αδαμαντίδη «άρχοντά μου» και «ήρθε επιτέλους»!

Μάλιστα, οι κρατούμενες είχα μαγειρέψει για τον τραγουδιστή με την Ειρήνη Μουρτζούκου μόλις είδε τις κάμερες να αναφέρει «πάλι κάμερες; Δεν γλυτώνω με τίποτα από αυτούς, ούτε εδώ μέσα».

Να σημειωθεί πως οι συναυλίες τραγουδιστών στις φυλακές δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο καθώς ανά τακτά διαστήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος σωφρονισμού, διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις.