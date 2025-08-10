Φωτιά τώρα στην Λυχναφτιά Τήνου: Διακοπές ρεύματος - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Όπως αναφέρει το tinostoday.gr, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού.

