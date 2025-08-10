Φωτιά τώρα στην Λυχναφτιά Τήνου: Διακοπές ρεύματος - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.
Όπως αναφέρει το tinostoday.gr, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού.
