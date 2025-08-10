Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Κερατέα

Η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας κατέκαψε πάνω από 15 χιλιάδες στρέμματα.

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν συλληφθεί για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στην Κερατέα, καταστρέφοντας πάνω από 15.800 στρέμματα γης. Παράλληλα, διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Μεσογείων.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκα από πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση τυχόν φθαρμένων υλικών του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, πάντως, σημείωναν ότι η σύλληψη των δύο τεχνικών ήταν «άδικη και παράνομη» προσθέτοντας ότι οι εν λόγω υπάλληλοι «πήγα να κάνουν το καθήκον τους και να επιτελέσουν κοινωνικό έργο».

Κατά τις ίδιες πηγές «δεν υπάρχει πόρισμα της Πυροσβεστικής, ούτε στοιχεία ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κολώνα του ρεύματος».

