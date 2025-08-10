Φωτιά Ηλεία: Σχεδόν 8.000 στρέμματα έγιναν «στάχτη» - Δορυφορική εικόνα από Copernicus

Κάηκαν πάνω από 2.000 στρέμματα δάσους

Φωτιά Ηλεία: Σχεδόν 8.000 στρέμματα έγιναν «στάχτη» - Δορυφορική εικόνα από Copernicus

Σχεδόν 8.000 στρέμματα έγιναν «στάχτη» από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ηλεία. 

EMS Copernicus
Βαρύς ο απολογισμός των καμένων εκτάσεων που άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Χελιδόνι το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στην Ηλεία.

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη χτες (09/08) και ώρα 12:49 η πληγείσα έκταση
ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα.

ηλεια καμενες εκτασεις

Δορυφορική απεικόνιση των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην Ηλεία.

EMS Copernicus

Αναλυτικός υπολογισμός των εκτάσεων που κάηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά:

  • 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές
  • 1.960 στρέμματα καλλιέργειες
  • 2.380 δασικές εκτάσεις

