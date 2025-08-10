Φωτιά Ηλεία: Σχεδόν 8.000 στρέμματα έγιναν «στάχτη» - Δορυφορική εικόνα από Copernicus

Σχεδόν 8.000 στρέμματα έγιναν «στάχτη» από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ηλεία.

Βαρύς ο απολογισμός των καμένων εκτάσεων που άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Χελιδόνι το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στην Ηλεία.

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη χτες (09/08) και ώρα 12:49 η πληγείσα έκταση

ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα.

Δορυφορική απεικόνιση των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στην Ηλεία. EMS Copernicus

Αναλυτικός υπολογισμός των εκτάσεων που κάηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά:

3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές

1.960 στρέμματα καλλιέργειες

2.380 δασικές εκτάσεις

