Φωτιά στη Λαυρεωτική: Πάνω από 15.800 στρέμματα η καμένη έκταση

Σε εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή οδήγησε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 Αυγούστου 2025 στην περιοχή της Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τα επίσημα δορυφορικά δεδομένα της 9ης Αυγούστου 2025 (ώρα 12:19). Η συνολική καμένη έκταση εκτιμάται σε 15.808 στρέμματα, προκαλώντας σοβαρές απώλειες σε φυσικούς πόρους και χρήσεις γης όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.

Η αποτίμηση των ζημιών καταγράφεται ως εξής:

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργιες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Παρά το μεγάλο μέγεθος της καταστροφής, αξίζει να σημειωθεί πως δασικές εκτάσεις δεν επλήγησαν, κάτι που αποτυπώνεται με σαφήνεια και στη χαρτογράφηση.

Στην ίδια δορυφορική εικόνα διακρίνεται επίσης, με κίτρινο χρώμα, η περιοχή που είχε πληγεί από παλαιότερη πυρκαγιά, η οποία είχε εκδηλωθεί στις 26 Ιουνίου 2025 στην περιοχή Θυμάρι, γεγονός που δείχνει πως η ευρύτερη περιοχή έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από επαναλαμβανόμενα πύρινα μέτωπα το φετινό καλοκαίρι.