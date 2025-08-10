Φωτιά Κομοτηνή: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο έξω από την Κομοτηνή σήμερα το πρωί (10/08).

«Εχουμε περιορίσει το μέτωπο της φωτιάς. Είμαστε σε πολύ καλό δρομο» ήταν το μήνυμα του δημάρχου Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη από το μέτωπο της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή, με συνολικά 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Συνολικά επιχειρούν 82 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής Ήφαιστος κλήθηκαν να εκκενώσουν προς την Πανεπιστημιούπολη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

