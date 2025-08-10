Φωτιά Κομοτηνή: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς
«Εχουμε περιορίσει το μέτωπο της φωτιάς», δήλωσε ο δήμαρχος Κομοτηνής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο έξω από την Κομοτηνή σήμερα το πρωί (10/08).
«Εχουμε περιορίσει το μέτωπο της φωτιάς. Είμαστε σε πολύ καλό δρομο» ήταν το μήνυμα του δημάρχου Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη από το μέτωπο της φωτιάς.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή, με συνολικά 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής Ήφαιστος κλήθηκαν να εκκενώσουν προς την Πανεπιστημιούπολη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: «Στην pole position για την υπογραφή του Καλάμπρια»
13:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κομοτηνή: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς
13:01 ∙ ΚΥΠΡΟΣ
Πάφος: Δελφίνια κολυμπούν κοντά σε λουόμενους - Δείτε βίντεο
12:41 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Θεόδωρος Κολυδάς: «Προτιμούν» την Άνδρο τα θυελλώδη μελτέμια
12:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: «Παλεύει» για Σαχτάρ ο Ιωαννίδης - Έβγαλε μέρος της προπόνησης
10:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ