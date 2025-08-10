Φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας

Newsbomb

Φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου
EUROKINISSI/ Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου διακόπηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα με κατεύθυνση προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η διακοπή σημειώθηκε στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αθηνών - Κορίνθου

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα (11/8) - Στο «πορτοκαλί» 7 Περιφέρειες

17:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν μπορεί να περιμένει για το πρώτο του κάρφωμα ο Ρισόν Χολμς

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά στην Καστροσυκιά, μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ το 14 μηνών κοριτσάκι που έπεσε από μπαλκόνι στο Γεράνι

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών - Το πρόστιμο που θα πληρώσει

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός

17:13LIFESTYLE

Νικολέττα Καρρά: Μάγεψε με το μαύρο μπικίνι και το καλλίγραμμο κορμί της - Φωτογραφίες

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Η κατοχή είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος» - Οι 5 όροι

17:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κηφισιά: Σύλληψη δύο 14χρονων που έσπαγαν παγκάκια - Τραυμάτισαν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κατασκευάζει στο Θιβέτ το μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο - Ανησυχία από Ινδία και Μπαγκλαντές

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τη λειτουργία της παράκαμψης Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα: «Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά»

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Λυχναφτιά Τήνου: Διακοπές ρεύματος - Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρός τραυματισμός Ολλανδής μετά από επίθεση αδέσποτων σκύλων στο Σταυράκι

16:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Μυθική» πρόταση για Ζαφείρη – 10,5 εκατ. συν 1,5 και ποσοστό μεταπώλησης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ακαθάριστο φρεάτιο στην Κέρκυρα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας

16:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίθανο σκηνικό: Ο Γιόκιτς χρειάστηκε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο γήπεδο

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Αίτνα: Εκρήγνυται το ηφαίστειο - Ροή λάβας στα 2.800 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για πτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά στην Καστροσυκιά, μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν όλα από τον Οκτώβριο για την είσοδο σε χώρες της ΕΕ - Ποιο είναι σύστημα EES με τα βιομετρικά δεδομένα

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι συνοικίες της Αθήνας και η προέλευση των ονομάτων τους

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

15:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με ορούς και επιδέσμους η Σαμπρίνα - Τι συνέβη

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένας νεκρός και άλλοι εννέα στο νοσοκομείο από «μολυσμένο» μπρόκολο

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: Βρετανοί τουρίστες κάνουν «έφοδο» για να προλάβουν ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Λυχναφτιά Τήνου: Διακοπές ρεύματος - Επιχειρούν εναέρια μέσα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Η κατοχή είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος» - Οι 5 όροι

16:20LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Διακοπές στην Αλόννησο με τον νέο της σύντροφο - Φωτογραφίες

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 60χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα - Είχε πέσει με το αυτοκίνητό του

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

09:16WHAT THE FACT

Τι να κάνετε αν σας πλησιάσει σφήκα - Το συχνότερο λάθος

17:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κηφισιά: Σύλληψη δύο 14χρονων που έσπαγαν παγκάκια - Τραυμάτισαν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απαγχονισμένος σε μονόζυγο γηπέδου βρέθηκε άνδρας στο Πανόραμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ