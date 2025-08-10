Φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου

Η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου διακόπηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα με κατεύθυνση προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η διακοπή σημειώθηκε στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.