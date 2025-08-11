Δύο υποθέσεις βιασμού διερευνά η ΕΛ.ΑΣ. σε Ρόδο και Κάλυμνο

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά δύο σοβαρές υποθέσεις βιασμού που καταγγέλθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στα Δωδεκάνησα.

Στην πρώτη υπόθεση, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν έναν 17χρονο Νορβηγό μετά από καταγγελία συνομήλικης και ομοεθνούς του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο τους συναντήθηκαν στις 8 και 9 Αυγούστου, καταλήγοντας τη δεύτερη ημέρα σε κατάλυμα τύπου Airbnb. Εκεί, ενώ η ερωτική πράξη ξεκίνησε με συναίνεση, η κοπέλα υπαναχώρησε, αλλά ο νεαρός φέρεται να συνέχισε, οδηγώντας στην καταγγελία.

Στη δεύτερη υπόθεση, μια 66χρονη ημεδαπή στην Κάλυμνο κατήγγειλε ότι την 10η Αυγούστου, 57χρονος εισήλθε στην οικία της και τη βίασε. Η γυναίκα αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ ο καταγγελλόμενος αρνείται ότι βρέθηκε στο σπίτι της. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε αιμορραγίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται και στις δύο περιπτώσεις, ενώ οι δικογραφίες έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

