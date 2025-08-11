Κρήτη: Δέντρο κατέρρευσε στον Μασταμπά Ηρακλείου μέσα στη νύχτα - Σοβαρές ζημιές σε δύο οχήματα

Λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 10 Αυγούστου, η ησυχία της περιοχής του Μασταμπά στο Ηράκλειο διαταράχθηκε από την ξαφνική πτώση ενός μεγάλου δέντρου στην οδό Χαλέπας, κοντά στην Παναγίτσα Μασταμπά.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το δέντρο κατέρρευσε, συνθλίβοντας δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο δυνατός θόρυβος ξύπνησε κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν ανήσυχοι να δουν τι είχε συμβεί. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς εκείνη την ώρα ο δρόμος ήταν άδειος από πεζούς και οχήματα σε κίνηση, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η απομάκρυνση του κορμού και των κλαδιών ανατέθηκε στην Υπηρεσία Πρασίνου και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ηρακλείου.

