Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Πτώση δέντρου στην Ερμού

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (07/08) στην «καρδιά» της Αθήνας και συγκεκριμένα την πολυσύχναστη οδό Ερμού, όπου έπεσε δέντρο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Λεκανοπέδιο.

Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελίστριας και μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο του Δήμου Αθηναίων, ώστε να απομακρύνει με ασφάλεια το δέντρο.