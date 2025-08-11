Σοφία Σεϊρλή: «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…»- Το «αντίο» της Κατερίνα Μαραγκού στα social media

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού στους Φούρνους Ικαρίας

Σοφία Σεϊρλή: «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…»- Το «αντίο» της Κατερίνα Μαραγκού στα social media
Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος από πνιγμό της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή στους Φούρνους Ικαρίας όπου έκανε τις διακοπές της μαζί με μία φίλη της.

Η ηθοποιός, Κατερίνα Μαραγκού, σε ανάρτησή της αποκάλυψε ότι σε τηλεφώνημα που είχαν με την συνάδελφό της της είπε να επιλέξει άλλη παραλία γιατί «έχει αέρα, θα έχει κύμα εκεί και πως είναι επικίνδυνα».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 77χρονη ηθοποιός πνίγηκε καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

«Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες» καταλήγει στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μαραγκού.

Κατά τραγική ειρωνεία, δε, στο ίδιο νησί πριν δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2023, είχε πνιγεί και ο 11χρονος γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, Χρήστος.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Μαραγκού για τη Σοφία Σεϊρλή

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία. Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες»

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η ξαδέλφη της αλλά και ο ηθοποιός – σκηνοθέτης και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…»

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

