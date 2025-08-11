Πνιγμοί: Δραματική η καταγραφή θανάτων το 2024 - 91 περιστατικά το πρώτο εξάμηνο του 2025

Στους 388 ανήλθαν οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από πνιγμό το 2024, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν φτάσει τους 91, με κύριες αιτίες την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων, το αλκοόλ και την έλλειψη ναυαγοσωστών.

11η ανάμεσα σε 195 χώρες στον κόσμο με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής και όμως η Ελλάδα κατέχει μια από τις πιο θλιβερές πρωτιές, καθώς στην θάλασσα κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι.

«Οι λόγοι για τους οποίους κινδυνεύει ένας άνθρωπος είναι συνήθως υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του και κατά κύριο λόγο η κατάποση τροφής ή αλκοόλ πριν από την είσοδο στο νερό», λέει στο MEGA o ναυαγοσώστης, Χρήστος Παζαΐτης.

Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η υψηλότερη θέση στην Ευρώπη στους πνιγμούς στην θάλασσα. Ένας στους 17 πνιγμούς που καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει στην Ελλάδα.

Επικίνδυνος παράγοντας ο αέρας και τα κύματα που οι τολμηροί αψηφούν χωρίς να υπολογίζουν τις πιθανές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, το 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων, 398 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην θάλασσα ενώ το 2024 άλλοι 388 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η εικόνα είναι καλύτερη για το πρώτο εξάμηνο του 2025 καθώς καταγράφηκαν 91 θανάσιμα δυστυχήματα στη θάλασσα, αριθμός μειωμένος κατά 23% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του περσινού έτους.

«Τα περισσότερα ατυχήματα δυστυχώς, οι πνιγμοί είναι στους Έλληνες, περισσότερο είναι στους άντρες με 85% και κυρίως στις μεγάλες ηλικίες, μετά ακολουθούν τα μικρά παιδιά», λέει στο MEGA ο διευθυντής της ελληνικής ναυαγοσωστικής ακαδημίας, Νίκος Γιοβανίδης.

Πάντως η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών δεν φαίνεται να είναι επαρκής για όλη την θερινή σεζόν.

«Οι πνιγμοί δεν γίνονται πάντα εκεί που υπάρχουν ναυαγοσώστες, οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται εκεί που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες. 1η Ιουνίου οι παραλίες οι περισσότερες δεν έχουν ναυαγοσώστη, αργότερα όπως είναι τώρα ο Αύγουστος σε μεγάλο ποσοστό στο 95% έχουν καλυφθεί από ναυαγοσώστες», πρόσθέτει.

Απαραίτητη είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση μικρών και μεγάλων για ένα ασφαλές καλοκαίρι για όλους.

