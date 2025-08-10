Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

Με τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών της στους Φούρνους Κορσέων η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή.



Η δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν 77 ετών.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η Σοφία Σεϊρλή, πολύ γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Την είδηση δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε τα εξής:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ' αγαπούσε...»

Η ανάρτησή του:

Σημειώνεται ότι πριν από δύο χρόνια στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Κορσεών είχε εκτυλιχτεί μία άλλη τραγωδία. Τότε ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, είχε πνιγεί στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

