Θεσσαλονίκη: 13χρονος χάθηκε στην Επανομή - Τον εντόπισαν στελέχη του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 13χρονου κοντά στην παραλία του Ποταμού στην Επανομή.

Σύμφωνα με το thestival.gr η Αστυνομία ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του νεαρού περίπου στις 19:00.

Ωστόσο, η περιπέτεια του 13χρονου είχε αίσιο τέλος καθώς εντοπίστηκε σώος από στελέχη του Λιμενικού σώματος, περίπου στις 20:30.