Συναγερμός στα Μελίσσια για την εξαφάνιση 17χρονου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου στις Αρχές, για την εξαφάνιση του 17χρονου Βασίλη - Νεκτάριου από την περιοχή των Μελισσίων.

Ο 17χρονος εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Ιουλίου από νοσοκομείο στα Μελίσσια με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σήμερα για την εξαφάνιση του ανήλικου και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.

Ο Βασίλης – Νεκτάριος Π., έχει ύψος 1,70 και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και

καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple