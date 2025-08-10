Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

Ο άνδρας βρεθηκε απαγχονισμένος σε δένδρο

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία
Έρευνες πραγματοποιεί η Αστυνομία για τα αίτια θανάτου άνδρα στην περιοχή της Ακράτας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας, περίπου 50 ετών, βρέθηκε σήμερα το απόγευμα, απαγχονισμένος σε δένδρο στην ορεινή Ακράτα σε ερημική τοποθεσία.

Μάλιστα σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένα ΙΧ που εικάζεται πως ανήκει στον αυτόχειρα.

Πρόκειται για σημαιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, από τη Σαλαμίνα, που είχει χωρίσει προ έτους και σύμφωνα με κατοίκους που τον αναγνώρισαν αναζητούσε να νοικιάσει σπίτι στην ευρύτερη περιοχή.

