Μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα για την Παλαιστίνη - «Σταματήστε τον πόλεμο»

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στους αμάχους της Γάζας, που καθημερινά πεθαίνουν από την πείνα πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα.

Στο Σύνταγμα, λίγο μετά τις 20:00, ξεκίνησε η μεγάλη διαδήλωση, με τη συμμετοχή να αυξάνεται συνεχώς. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ κρατούσαν στα χέρια τους εικόνες σκελετωμένων από την πείνα παιδιών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανθρωπιστική κρίση.

Οι συγκεντρώσεις, που πραγματοποιήθηκαν ανά την επικράτεια, από μεγάλες πόλεις έως νησιά και μικρά χωριά, είχαν ως κύρια αιτήματα την κατάπαυση του πολέμου από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.