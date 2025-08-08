Νεκρός στη Ζάκυνθο 57χρονος τουρίστας από την Πολωνία

Σήμερα (8/8/2025) τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, η Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου Βολιμών ενημερώθηκε για σοβαρό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου.

Συγκεκριμένα, ένας 57χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Πολωνίας και επιβάτης επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού.

Μάλιστα άλλοι λουόμενοι έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος». Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πλέον για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

