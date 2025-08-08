Χανιά: Σκληρή μάχη αναμεσά στη ζωή και το θάνατο για το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση  

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του βρέφους μόλις 14 μηνών που έπεσε από μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά.

Το άτυχο κοριτσάκι που ζούσε με την μόλις 16 ετών μητέρα του σε εγκαταλελειμμένο κτίριο βγήκε μπουσουλώντας στο μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και έπεσε στο κενό με συνέπεια να υποστεί βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα.

Οπως ανέφερε μιλώντας στο τοπικό κανάλι ΚΡΗΤΗTV o Γιώργος Μπέας, Διοικητής Νοσοκομείου Χανίων, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το περασμένο βράδυ περίπου στις 10 στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων με αναφερόμενη πτώση από μπλακόνι.

Το περιστατικό ανέλαβε παιδοχειρουργός/νευροχειρουργός του νοσοκομείου. Το μικρό αγγελούδι υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και λόγω των τραυμάτων του διασωληνώθηκε.

Το κοριτσάκι διέμενε μαζί με την ανήλικη μητέρα του και άλλα άτομα σε εγκαταλελλειμένο κτήριο και βρέθηκε στο κενό καθώς διέφυγε της προσοχής της μητέρας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το κοριτσάκι έφτασε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την ανήλικη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ωστόσο λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα για να βρεθεί στο πλευρό του τραυματισμένου παιδιού.

Τέλος, σημειώνεται ότι το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο στο τμήμα ΠΑίδων του ΠΑΓΝΗ.

