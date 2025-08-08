Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Πότε θα φωτίσει τον καλοκαιρινό ουρανό

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, η Πανσέληνος του Αυγούστου γνωστή και ως Πανσέληνος του Οξύρρυγχου θα φτάσει στην πλήρη φάση της, όπως επιβεβαιώνει και η NASA.

Από το βράδυ της ίδιας ημέρας, το φεγγάρι θα εμφανίζεται εντυπωσιακά φωτεινό και γεμάτο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για όσους επιθυμούν να το παρατηρήσουν ή να το φωτογραφίσουν, απολαμβάνοντας το μαγευτικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

Με αφορμή αυτή τη σπάνια στιγμή του καλοκαιριού, το Υπουργείο Πολιτισμού θα ανοίξει τις πόρτες σε 114 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη τη χώρα, προσφέροντας δωρεάν είσοδο στο κοινό.

Οι εκδηλώσεις, που θα διαρκέσουν από τις 8 έως τις 13 Αυγούστου, θα περιλαμβάνουν θεατρικά δρώμενα, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, αστροπαρατηρήσεις και ξεναγήσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συνδυάσουν την απόλαυση του ουρανού με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις μπορείτε να το βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού digitalculture.gov.gr.

