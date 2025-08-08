Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες νότια της Σκιάθου

Μηχανική βλάβη παρουσίασε σε 2 από τις 4 μηχανές του το πλοίο 

Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες νότια της Σκιάθου
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου στο Λιμενικό μετά από μηχανική βλάβη που υπέστη πλοίο με κατεύθυνση από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο και μεταφέρει 131 επιβάτες.

Το επιβατηγό πλοίο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» παρουσίασε μηχανική βλάβη σε 2 από τις 4 μηχανές του 1,7 ναυτικά μίλια, νότια της Σκιάθου, σε δρομολόγιο που εκτελούσε από τη Σκιάθο στον Αγιο Κωνσταντίνο.

Εκτός από τους 131 επιβάτες, το πλοίο μεταφέρει 31 ΙΧ και 28 μέλη πληρώματος. Πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου και συνοδεύεται από δύο σκάφη του Λιμενικού.

