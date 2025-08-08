Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα

Ο καπετάνιος είχε υποστηρίξει πως προσάραξε στη ξέρα καθώς υπήρξε βλάβη στα πηδάλια, παρά το πόρισμα του νηογνώμονα που αναφέρει πως δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα

Newsbomb

Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα, προκαλώντας ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες, μετά την απολογία του για το σοβαρό ατύχημα που έγινε στα Νέα Στύρα.

Ο καπετάνιος του μοιραίου φέρι μποτ το οποίο ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τα Νέα Στύρα, οδηγήθηκε στον ανακριτή Χαλκίδας το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025). Η απολογία του ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι.

Με κοινή απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της παρουσίασης του στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, σύμφωνα με το evima.gr.

Ο καπετάνιος από την πρώτη στιγμή που έγινε το ατύχημα στα Νέα Στύρα υποστήριξε πως προσάραξε στη ξέρα καθώς υπήρξε βλάβη στα πηδάλια, παρά το πόρισμα του νηογνώμονα που αναφέρει πως δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Κύπρο - Πού θα δείτε τους αγώνες

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εκβιασμός από τουρίστες σε τουριστικό κατάλυμα - Ζητούσαν εκατοντάδες ευρώ για να μη... γράψουν αρνητική κριτική

15:09LIFESTYLE

Κατερίνα Τσάβαλου: «Την πρώτη φορά που έμαθα ότι είμαι έγκυος είχα παλίνδρομη κύηση»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίσκεψη Φιντάν στην Αίγυπτο αύριο - Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Γάζα

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας εξαιτίας κινδύνου πυρκαγιάς - Ποιες οι περιοχές

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ - Δείτε βίντεο

14:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής vs Ντουπλάντις: H World Athletics προβλέπει «επική μάχη» στο Τόκιο με τρομερό σκίτσο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κοντά σε παύση ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τουσκ

14:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κρίστιν Σκοτ Τόμας: Υπογράφει την πρώτη σκηνοθετική της απόπειρα στο «My mother's wedding»

14:35WHAT THE FACT

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί: Είναι τουρκική η λέξη μελτέμι;

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Τογάνι Κερατέας – Καίει σε οικοπεδικούς χώρους, συνεχόμενα «112» για εκκενώσεις

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λαγανά Ζακύνθου

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Στη μάχη με τις φλόγες η Κεφαλονιά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις- «Υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού», λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου

14:23LIFESTYLE

OPEN: Η νέα εκπομπή στην απογευματινή ζώνη

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Xαμάς: «Νέο έγκλημα πολέμου» το ισραηλινό σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δείτε όλα τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται, ποια εκτελούνται

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΚΟΜΕΔ: Απλουστεύει τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για οπτικοακουστικά έργα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δείτε όλα τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται, ποια εκτελούνται

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ - Δείτε βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Τογάνι Κερατέας – Καίει σε οικοπεδικούς χώρους, συνεχόμενα «112» για εκκενώσεις

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μήλο: Η γυναίκα παρασύρθηκε από τους ανέμους στο Σαρακήνικο και έπεσε στη θάλασσα - Ο άνδρας βούτηξε για να τη σώσει

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εκβιασμός από τουρίστες σε τουριστικό κατάλυμα - Ζητούσαν εκατοντάδες ευρώ για να μη... γράψουν αρνητική κριτική

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της από την 1η ΥΠΕ Αττικής

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων, τι θα γίνει με τα δρομολόγια

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Όλα τα νεότερα για τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ