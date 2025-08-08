Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά που μαίνεται στην Κερατέα
Προσωρινή διαμονή πληγέντων Αττικής από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Ειδική πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για τους πληγέντες της πυρκαγιάς της 8ης Αυγούστου που μαίνεται στην Κερατέα.
Οι πληγέντες μπορούν μέσω της πλατφόρμας να υποβάλλουν αίτηση για την προσωρινή διαμονή τους σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΕΔΩ
