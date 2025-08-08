Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά που μαίνεται στην Κερατέα

Ειδική πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για τους πληγέντες της πυρκαγιάς της 8ης Αυγούστου που μαίνεται στην Κερατέα.

Οι πληγέντες μπορούν μέσω της πλατφόρμας να υποβάλλουν αίτηση για την προσωρινή διαμονή τους σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΕΔΩ

